أستراليا تحذر من إعصار مدمر يجتاح البلاد

كانبرا(صدى):

حذرت السلطات الأسترالية، صباح اليوم الجمعة، من إعصار في مدينة داروين، وأجزاء أخرى شمال البلاد.

حيث كشف مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إنه من المتوقع أن يصطدم إعصار ” ماركوس ” ، وهو من الدرجة الأولى ـ في وقت مبكر من يوم غدٍ السبت، برياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث أمواج مد مدمرة.

وتبعًا لذلك، قد تم بالفعل وضع الجزر النائية شمال داروين على نظام التحذير من الأعاصير، فيما توقعت الأرصاد، أن يمضي الإعصار إلى الجنوب الغربي على طول الساحل الشمالي لأستراليا.