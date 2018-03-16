النظام الإيراني يواصل إنفاق الأموال خارجيا رغم فقر الشعب

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن لديه معلومات وأدلة تبين نوايا إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وأوضح ” ماتيس ” ، أن إيران تحاول التأثير عليها من خلال استخدام الأموال في التأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات، قائلاً : ” ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية ” .

ويذكر أن الشعب الإيراني يعاني من الفقر الشديد، وقد قامت الانتفاضة الإيراني في يناير الماضي بناء على أسباب اقتصادية، إلا أن النظام الإيراني لا يزال مستمراً في إنفاق الأموال على سياساتها الخارجية ودعمه للإرهابيين.

وكانت البحرية الأمريكية قد أقرت أن التحركات والتصرفات الإيرانية في مياه الخليج تغيرت خلال الأشهر الماضية، حيث تضاءلت الأفعال الاستفزازية منهم بشكل كبير.