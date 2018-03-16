” سعود الطبية ” ترسم خارطة طريق سلامة المرأة والطفل

سعيد العجل(صدى):

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية نموذج الولادة الآمنة في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشفاء، من خلال عيادتين هما متابعة الحمل والطفل السليم، يأتي من ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويُعد تطبيق نموذج الولادة الآمنة في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشفاء ضمن نطاق التجمع الصحي الجنوبي الغربي بمنطقة الرياض، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم بن محمد الفلاح بأن أهمية المشروع تكمن في أن يكون النموذج هو الدرع الوقائي والتوعوي للأسرة السعودية، ولبناء سليم لهم لتكوين أسرة صحية خالية من الأمراض.

وأشار د.الفلاح إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المثالية في مرحلة من العمر، وتحسين الخدمات الصحية القائمة، واستحداث خدمات صحية أخرى مكملة، بدءاً بالتثقيف الصحي في مرحلة ما قبل الزواج، وما قبل الحمل وأثناء فترة الحمل وما بعده، وحتى الولادة الآمنة وسلامة الأم والطفل.

وختم د.الفلاح تصريحه، منوهاً بأن المشروع يضمن صحة المرأة ابتداءً من بلوغها سن الإنجاب وتحسين جودة حياتها، وانتهاءً بسن انقطاع الحمل، بالإضافة إلى أنه يهتم بصحة الطفل منذ مولده، ولحين إكماله العام الأول من حياته.