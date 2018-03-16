الفلبين تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

مانيلا(صدى):

ذكر وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو، اليوم، أن بلاده قدمت إشعارًا رسميًا للأمم المتحدة بشأن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، للاحتجاج على ما يزعم من هجمات ضد الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وأضاف كايتانو في بيان، أنه تم إبلاغ الاشعار بالانسحاب من المحكمة في مذكرة دبلوماسية، تم تسليمها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك أمس الخميس.

وتابع “قرارنا بالانسحاب من المحكمة يمثل موقفًا مبدئيًا ضد هؤلاء الذين يسيسون حقوق الإنسان ويستخدمونها كسلاح”، معربًا عن أسف بلاده بأن يتم استخدام المحكمة في حملة لتضليل المجتمع الدولي، لانتقاد الرئيس دوتيرتي، والفلبين بتشويه وضع حقوق الإنسان في البلاد، على حد تعبيره.