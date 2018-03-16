” فيس بوك ” تدشن ميزة جديدة للمستخدمين بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت شركة ” فيس بوك ” أمس الخميس، عن إتاحة خاصية حماية وتصميم صور الحسابات الشخصية في مصر، والتي تُمكن المستخدمين من التحكم أكثر، بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون، مع صورة حسابهم الشخصي.

ويجدر الإشارة إلى أن صورة الحساب الشخصي، ستظهر محمية بإطار وقائي باللون الأزرق، يحيط صور الحساب الحالية، وستمكن المستخدمين من الآتي:

– لن يتمكن الأشخاص غير الأصدقاء، على فيس بوك، من ذكر أي شخص، بما في ذلك أنفسهم في صورة الحساب الشخصي الخاصة بك.

– لن يتمكن الآخرون من استخدام فيس بوك؛ لتنزيل أو مشاركة أو إرسال، صورة الحساب الخاصة بك في رسالة.

– إظهار إطار وقائي باللون الأزرق، حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية.

– منع الآخرين من التقاط صور شاشة، لصورة حسابك الشخصي، على فيس بوك وهي الخاصية التي تتوفر حاليًا، على أجهزة هواتف الأندرويد.