سفير المملكة بإندونيسيا يكشف آخر مستجدات قضية الطفلة ” هيفاء “

علي القحطاني(صدى):

كشف سفير المملكة في إندونيسيا، أسامة الشعيبي عن أخر مستجدات قضية الطفلة ” هيفاء ” التي ظهرت برفقة والدتها تناشد المساعدة في التوصل لأهل زوجها السعودي الذي توفي في حادث سير بإندونيسيا.

وقال الشعيبي إن الغموض مازال يكتنف قضية الطفلة هيفاء، مشيراً إلى أن الوصول لمعلومات مؤكدة في مثل هذه القضية يحتاج إلى وقت للخروج بنتائج موثوقة.

وبين أن القضية لا زالت تحت الإجراء، وأن السفارة السعودية تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع الجهات المعنية في إندونيسيا لمعرفة كافة ملابسات القضية، والوصول إلى حقائق أكيدة.

وكانت قصة الطفلة هيفاء بدأت بعد أن تم تداول فيديو يظهرها مع والدتها الإندونيسية منى، وهي تروي كيف أن زوجها السعودي توفي بحادث سير، وأنها ربت الطفلة البالغة من العمر حالياً 10 سنوات، مؤكدة أنها تبحث عن عائلة زوجها من أجل طفلتها.