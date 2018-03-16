وزير خارجية البحرين عن حديث ولي العهد: أظهر الموقف الصلب للخليج

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، أن حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أظهر الموقف الصلب والثابت لدول الخليج، في وجه معسكر الإرهاب والعدوان، مطالبًا الناطق الإيراني بـ ” التأدب ” ، وعدم رمي غيره بصفات نظامه الإرهابي.

وقال ” آل خليفة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نطق بالحق في مقابلة سي بي اس، وبيّن موقفنا الصلب والثابت، في وجه معسكر الإرهاب والعدوان، وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب، ولا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب ” .

وجاء ذلك على خلفية تناقل وسائل الإعلام، مقطع لحديث سمو ولي العهد، محمد بن سلمان، مع المحطة الأمريكية ” CBSN ” ، شبه فيه آية الله الخميني بالزعيم النازي أدولف هتلر؛ لأنه يريد التمدد في المنطقة ونشر مشروعه وأفكاره التخريبية في الشرق الأوسط والعالم.