مشرفة تهتك عرض طفلة لا تتعدى 4 سنوات ” داخل حمام الحضانة “

القاهرة(صدى):

تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها الـ 4 سنوات، في واقعة مؤسفة من نوعها، لجريمة هتك عِرض على يد ” مشرفة ” بإحدى دور الحضانة بمدينة القاهرة الجديدة في مصر، وذلك بتعرضها لاعتداء جنسي داخل ” حمام الحضانة ” ، مما أدى لإصابتها بجرح ونزيف خارجى.

حيث جدد قاضى المعارضات حبس ” المربية ” المتهمة بهتك عرض الطفلة بحضانة ” النور ” بالقاهرة الجديدة، 15 يومًا، وذلك بعد اعتراف الطفلة وتعرفها على مشرفة الحضانة، وذلك وفقًا لما ذكرته نيابة القاهرة الجديدة.

جاءت بداية الواقعة، بتلقي الرائد محمد كمال، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغًا من مواطن، يفيد بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة فى جسدها، بعد تعرضها لجريمة هتك عرض داخل الحضانة وتحرشات جنسية من قبل مشرفة الحضانة.

فيما استلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التقرير الطبى للطفلة من مستشفى القاهرة الجديدة، في حين استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة الضحية.

ومن جانبها، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مشرفة الحضانة، وتم عمل محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.