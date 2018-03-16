المواقف المحرجة تلاحق دبلوماسيي قطر.. هذه المرة في فرنسا

طلال الضوي(صدى):

تُعرِّض قطر دبلوماسييها إلى مواقف محرجة كثيرة؛ بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، فهذه المرة في فرنسا حيث وجد الدبلوماسي نفسه محاصراً بأسئلة عن جماعة الإخوان، ما أدى إلى إرباكه بشدة.

وتسببت هذه الجماعة في حدوث حالة صدام بين موقف الدوحة منها وموقف الدبلوماسيين التابعين لها، فظهر موقف السكرتير الأول في السفارة القطرية بباريس، خاطر الخاطر، الحقيقي من هذه الجماعة عندما حوصر بالأسئلة من الصحفيين.

واضطر ” الخاطر ” إلى الكشف عن موقفه، مؤكداً أنه ضد هذه الجماعة، قائلاً :” أنا.. أنا شخصياً ضد الإخوان… شخصياً بالتأكيد ضد الإخوان ” .

وعندما سأله الناشطين عن كونه ضه الإسلام سياسة، قال : ” أنا؟ شخصيا؟ أنا ضد ” ، وعن تأييده للعلمانية وفصل الدين عن الدولة، قال : ” شخصياً نعم، وأيضاً كدبلوماسي “.