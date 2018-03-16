الهلال في مواجهة القادسية لإعادة الأمل.. وخربين والشلهوب أساسيان

تشهد مباراة الهلال، اليوم الجمعة، في مواجهة القادسية، في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين، عودة المهاجم السوري عمر خربين.

وكان ” خربين ” تعرض للإصابة الأيام الماضية، مما أثار القلق في صفوف الفريق من إمكانية تجدد إصابته، بينما شارك المهاجم السوري في مران الفريق أمس، بمقر النادي.

وعلى جانب أخر قرر مدرب الفريق براون، ضم محمد الشلهوب للتشكيلة الاساسية بجانب خربين، بينما استدعى اللاعب الصاعد ناصر الدوسري للمغادرة.

وتفكر إدارة الأزرق فيا لتراجع عن الاستئناف على قرار إيقاف لاعبها سلما الفرج، عقب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، مما قد يسفر عن تغيبه لفترة عن الملاعب.

ويواجه الزعيم، مساء اليوم، نظيرة القادسية، في مباراة هامة؛ لا بديل للهلال فيها عن الفوز؛ حتى يحافظ على صدارته لدوري المحترفين، في ظل ملاحقة الأهلي له.

ولحق بالقادسية عدد من النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، حيث يسعى خلال مواجهة اليوم، إلى العودة لطريق الانتصارات، بينما يحاول الهلال مصالحة الجماهير الغاضبة عقب أخر هزيمة آسيوية تلقاها الأزرق على يد الريان القطري، بالإضافة للخسارة أمام الاتفاق.

وتفكر إدارة الأزرق فيا التراجع عن الاستئناف على قرار إيقاف لاعبها سلمان الفرج، عقب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، مما قد يسفر عن تغيبه لفترة عن الملاعب.