بالفيديو.. لحظة دهس فتاة بطريقة مروعة في القطيف

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرض فتاة للدهس بطريقة مروعه في شارع بإحدى مناطق المملكة.

ويظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبته في الشارع، فتاتين تسيران في الشارع وفجأة تظهر سيارة سوداء وتقوم بصدم إحداهن ودهسها .

كما أبان المقطع عدم توقف قائد المركبة بعد دهس الفتاة، ولم يتسن التأكد من تحديد مكان وقوع الحادثة، إلا أن البعض أكد أنها وقعت في محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية.