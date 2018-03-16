الأهلي يطارد الهلال بمواجهة الرائد.. والـ ” عسيري ” يعود

ماجد محمد(صدى):

قرر المديرالفني الأوكراني للأهلي ريبروف، الاستعانة باللاعب عقيل بلغيث؛ ليحل بديلًا للمدافع معتز هوساي، الذي من المقرر أن يتغيب، عن مواجهة الرائد اليوم؛ لتعرضه للايقاف.

وعلى جانب أخر يستعين ريبروف، بتيسير الجاسم بديلًا للاعب محمد أمين بن عمر، بينما يحل المسيليم بديلًا لـ ” العويس ” المتغيب بسبب الإصابة.

وشهدت قائمة الراقي لمواجهة اليوم، المهاجم السوري عمر السومة، ومؤمن زكريا، وليناردو، وميلغيان وفيتفا، ومهند عسيري.

ويلتقي الأهلي، اليوم الجمعة، نظيره الرائد في الساعة 8:30 مساءً على ملعب الملك عبد الله ببريدة في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين.

ويدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة إثر احتلاله صدارة مجموعته الأفريقية، بالإضافة لرغبته في الإطاحة بالهلال من الصدارة باقتناصه الـ 3 نقاط اليوم، حيث يحتل الزعيم الصدارة بفارق نقطة وحيدة، وهوما يحفز الراقي لبذل قصارى جهده للاطاحة بالأزرق.

ويحتل الرائد المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، ويدخل المباراة منتشيًا بالفوز بثلاثة أهداف على أحد في إطار الجولة الـ 24 من الدوري.