قريبا.. السماح للشركات بنظام ” العمل المرن ” للاستفادة من الكوادر المؤهلة

عادل الحربي(صدى):

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة القادمة، السماح للشركات والمؤسسات بنظام ” العمل المرن ” ، حيث يعطى للعامل السعودي وصاحب العمل المرونة في التعاقد.

ويشمل هذا النظام، أن يكون أجر العامل على أساس الساعة ولا يلتزم صاحب العمل بتعويض الأجازات المدفوعة الأجر، وكذلك يتضمن التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة.

وبموجب هذا النظام، فسيلتزم صاحب العمل بعدم تطبيق أي نظام على العامل خارج الدوام، وسيوفر الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، كما ستصرف الأجور بالساعة مرة كل أسبوع على الأقل.

ويعمل هذا النظام على الاستفادة من الكوادر المؤهلة في أكثر من مهنة، دون أن يكون هناك تكاليف على صاحب العمل .