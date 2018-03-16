فيديو لسيدتين تروجان للرذيلة على ” فيس بوك “

خالد الظفيري(صدى):

أثار أحد مقاطع الفيديو، التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، جدلا كبيرا، حيث قامت سيدتان بنشر فيديو يتضمن مشاهد إباحية؛ وذلك لطلب ممارسة الجنس بمقابل مادي، كما اشترطتا أن يكونا معًا في الليلة الواحدة ومع نفس الرجل، مقابل 1300 دولار لليلة.

ويجدر الإشارة، إلى أن الإعلان جرى تسويقه إلكترونيًا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث تمكنت الشرطة الكويتية من القبض على السيدتين، اللتين تحملان الجنسية التشيكية.

ووفقًا لما ذكرته الجهات الرسمية، فإن السيدتين ديانا وكيت، مصنفتان عالميًا، في احتراف مجال بيع المتعة والحرام، حيت تجولان دول مختلفة؛ لبيع الرذيلة مقابل المال.

يُذكر أن مباحث الآداب تتبعت المكان الذي نُشر منه الفيديو للمرة الأولى، وتأكدت أنه في الكوبت، حيث تتخذ السيدتان من منطقة ” الجابرية ” ، مقرًا لعملهما، حيث نصبت الشرطة لهما فخًا وارسلت مصدرًا سريًا للاتفاق، ثم أعطي إشارة لرجال فرقة الشرطة، فداهمت المكان وتمكنوا من ضبطهما.