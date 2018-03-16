بالفيديو.. أفعى تلفظ 3 بيضات من فمها لتستطيع الهرب

نيودلهي(صدى):

لفظت أفعى من نوع الكوبرا ثلاث بيضات ابتلعتها، حتى تستطيع الهرب بعد أن حوصرت في منزل في قرية بالقرب من شيكماجالور، جنوب الهند.

ورصدت إحدى الأسر الكوبرا الهندية، وهي واحدة من أكثر الكائنات السامة في العالم، في مطبخها، فاستعانت بصائد الثعابين حضر إلى الموقع، وعندما شعرت الأفعى بخطورة موقفها أخذت قرارها بالهرب، إلا أنه استطاع الإمساك بها في النهاية وأطلقها في غابة قريبة.