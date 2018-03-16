” العمل ” تستبعد ملاك سيارات النقل الكبيرة من الضمان الاجتماعي

حمود العنزي(صدى):

استبعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ملاك سيارات النقل الكبيرة، والمعدات الثقيلة، والشاحنات من القبول بالضمان الاجتماعي، والذي يبلغ عدد المستفيدين من خدماته حاليًّا نحو 900 ألف مستفيد، ويصل قرابة المصروف لهم شهريًّا إلى 1.6 مليار ريال.

في حين لفتت ” العمل ” ، إلى إمكانية قبول المرأة كمستقلة في الضمان الاجتماعي، في حالة إذا كانت المرأة من أسرة ضمانية، وتبلغ من العمر 35 عامًا فأكثر.

وكشفت الوزارة، عن قبول حالات الصمم لكلا الإذنين فقط في التأهيل الشامل، فيما نفت كل ما تردد حول زيادة رواتب المستفيدين إلى 1500 ريال، مع صرف إعانة شهرية لهم.

كما بينت الوزارة، أن إجمالي المستفيدين من التأهيل الشامل يبلغ قرابة 1.5 مليون، تتراوح إعاقتهم بين بسيطة وشديدة ومتوسطة، ويكون الصرف لهم وفقًا لنوع الإصابة ودرجتها.

وفي السياق ذاته، أشارت ” العمل ” ، إلى أن تحديث البيانات لبسيطي الإعاقة يكون بمعدل كل 3 سنوات، ولشديدي الإصابة كل 5 سنوات، وذلك في التصنيف الجديد للإعاقة.

يشار إلى أن حالات ضعف السمع غير مشمولة في التأهيل الشامل، كما يتم إيداع إعانة الرعاية في اليوم الـ 20 من كل شهر هجري، وذلك طبقًا لما أكدته الوزارة.