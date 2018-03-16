بالفيديو.. طفلة تشعل مواقع التواصل بحفظها لعواصم البلاد حول العالم
أشعلت طفلة موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك” بسبب حفظها لعدد كبير من عواصم البلاد حول العالم.
ظهرت الطفلة تصعد سلما خشبيا بينما تردد أمها اسم البلدان الواحدة تلو الأخرى طالبة من طفلتها ذكر عاصمتها فتتجاوب الطفلة على الفور وتجيب، وأبدت مهارة رائعة ومميزة كما وصفها مشاهدي مقطع الفيديو بالذكاء وسرعة البديهة.
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Posted by Ahmed Ghaly on Saturday, February 24, 2018
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