جامعة نورة تطلق 4 كراسي بحثية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 4 كراسي بحثية جديدة، 2 بتمويل داخلي من الجامعة، وهما: كرسي أبحاث أمراض القلب والشرايين لدى النساء، وكرسي أبحاث كلية العلوم للمحافظة على البيئة من التلوث. و2 بتمويل خارجي من القطاع الخاص، وهما: كرسي أبحاث أدب الطفل، وكرسي الشيخ محمد بن راشد آل زنان لأبحاث العمل التطوعي.

وأكدت وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي، أن إطلاق الكراسي البحثية الجديدة يأتي ضمن سعي الجامعة الحثيث لدعم حركة البحث العلمي وتهيئة البيئة المحفزة للبحث و الإبداع لباحثات الجامعة وتفعيل الشراكات في هذا الجانب مع القطاع الخاص واستقطاب اهتمام الشركات والأفراد لتوفير الموارد المالية اللازمة للأبحاث ذات الجانب التطبيقي.