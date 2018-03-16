المعلمي: 3 مرجعيات لمجلس الأمن في حل أزمة اليمن

علي العنزي(صدى):

أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن بيان مجلس الأمن حول اليمن، يعكس التزام المجلس بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الـ3 للحل: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2216.

وقال:” البيان جدد أيضا إدانة المجلس للهجمات التي تعرضت لها السعودية من الحوثيين بالصواريخ الباليستية الإيرانية، كما جدد المجلس دعواته لجميع الدول باحترام الحظر على إرسال الأسلحة والذخائر للمتمردين الحوثيين، ورحب بالمنحة السعودية والإماراتية بمبلغ مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية باليمن”.

فيما دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض، لوضع أسس لبناء ثقة، مرحباً بمارتن غريفس مبعوثا خاصا إلى اليمن.

اليمن، المعلمي، المملكة