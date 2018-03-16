بسبب تصوير حافلة ” الهلال ” التحقيق مع رجال أمن

عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند مباشرته في إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية بما يتنافى وإجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة بالأمن العام حددت هوية المسؤولين عن هذا التصرف ، الذي يتنافى وأخلاقيات العمل الأمني والمسيء لجهود رجال الأمن الذين يعملون للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وإيقافهم ومباشرة التحقيق معهم وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.