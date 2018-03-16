تفاصيل.. المباريات المقبلة في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يدخل المتصدر الهلال ووصيفه الأهلي تحديا جديدا في سباق المنافسة على الصدارة، حين يحلان ضيفين ثقيلين على القادسية والرائد، ضمن لقاءين مؤجلين لحساب الجولة الـ18، تمثل نتيجتها أهمية للفرق الـ4، في سياق سباق الصدارة والهروب من شبح الهبوط.

في الخبر بالمنطقة الشرقية، يستضيف القادسية صاحب المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، نظيره الهلال متصدر الدوري برصيد 49 نقطة، على ذكرى آخر لقاء جمع بينهما، وانتهى لمصلحة أبناء الخبر بهدف دون مقابل، ضمن لقاءات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى الفريق القدساوي لتكرار ذلك الفوز من أجل الهروب من مراكز المؤخرة، لا سيما أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الـ13 نقطتين فقط.

فيما يدخل الهلال اللقاء دون نجميه سلمان الفرج وعبدالله عطيف بسبب الإيقاف، ويعاني الأمرّين بعد خسارتين متتاليتين محلياً وآسيوياً جعلتاه قريباً من فقدان جميع الألقاب التي ينافس عليها، فأصبح لزاماً على اللاعبين أولاً، ومن ثم الجهازين الفني والإداري، حصد النقاط المتبقية من الدوري، للخروج ببطولة على أقل تقدير، خصوصا أن الفارق بينه وبين وصيفه نقطة وحيدة، والكل يترقب لقاءهما القادم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف الرائد صاحب المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، فريق الأهلي الوصيف برصيد 49 نقطة، المنتشي آسيوياً بعد تصدره لفرق مجموعته، والذي يطمح لمواصلة انتصاراته، وعدم التفريط بالنقاط الـ3، في انتظار المواجهة المرتقبة أمام المتصدر الهلال لحسم صدارة الدوري. ورغم غياب الرباعي معتز هوساوي، وسعيد المولد في الدفاع، وكلاوديمير ومحمد بن عمر في خط الوسط، إلا إن الفريق يعج باللاعبين الجاهزين.

فيما يدخل الرائد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على أحد بثلاثية استعاد بها بعضاً من مستوياته المعروفة السابقة، لا سيما لقاء النصر الذي خسره بصعوبة 4/‏3، كما يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقطة على أقل تقدير، للهروب من لقاءات الملحق.