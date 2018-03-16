بالصور.. القحطاني يكرم الفائزين بجائزة محافظة ” أضم ” للإبداع

حامد العمري(صدى):

رعى الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب القحطاني محافظ أضم ، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان و مثقفي وأهالي المحافظة ، حفل تكريم الفائزين بجائزة المحافظة للإبداع في دورتها الأولى لعام ١٤٣٩هـ ، و التي تأتي في إطار تفعيل ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ( كيف نكون قدوة ).

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة محافظ أضم أ. ناصر بن محمد بن حباب رحب فيها بالضيوف وأصحاب المبادرات ، وذكر أهمية الجائزة ودورها ودعمها من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة وسمو نائبه .

بعد ذلك ألقى المشرف على جائزة الابداع بمحافظة أضم أ. حمدان شنان العمري كلمة تحدث فيها عن دور اللجنة في نشر ثقافة الجائزة وعن اللجان التي شكلت لمتابعة الجائزة منذ انطلاقها .

وقبل إعلان النتائج كرم محافظ أضم أعضاء لجنة التحكيم :

د / سعيد هادي القحطاني عميد الكلية الجامعية بأضم

د/ذياب عائض المالكي

وكيل عمادة الجودة والقياس بجامعة أم القرى

د/ حسني بالقاسم المالكي نائب مدير الاحسان التكافلي .

د/ فريحان احمد الحارثي

منسق وحدة الاشراف التربوي بأضم .

وفي ختام الحفل قام محافظ أضم ، بتكريم أصحاب المبادرات الفائزة ، حيث حل في المركز الأول ( منصة نفع الالكترونية) لحماد حامد العمري ، فيما جاءت مبادرة ( أرشدني ) للجنة التنمية الاجتماعية بمركز حقال ، في المركز الثاني ، وتسلم الأستاذ معيلي المعلوي جائزة المركز الثاني ، وجاء في المركز الثالث مبادرة ( سقيا الخير ) لجمعية البر الخيرية بمركز حقال ، وتسلم جائزة المركز الثالث الأستاذ منصور الجميعي

كما تم تكريم كافة الجهات الحكومية المشاركة والجهات الداعمة ووسائل الإعلام.