سجن 3 شباب لإطلاقهم النار بإحدى المناسبات في تربة
قضت محكمة في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة بحبس 3 شبان لمدة 6 أشهر؛ على خلفية إطلاقهم أعيرة نارية في مكان عام تعبيراً عن الترحيب والفرح.
ويأتي الحكم، وفقاً لصحيفة ” المدينة “، لردع المتهاونين في استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، دون الاكتراث بما يمكن أن ينتج عن مثل هذه التصرفات.
وانتشرت ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات في الآونة الأخيرة، رغم التحذيرات المتكررة بشأن خطورتها، لتبدأ الجهات الأمنية تكثيف الرقابة وتوقيف من يستخدم الأسلحة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15157 ] نشر منذ 48 دقيقة
احسن عشان يصيرون عبره لغيرهم
الله يكون في عونم ويرتدعون وغيرهم يرتدع من هذه اعادة السيئة راح فيها كثير من القرايب من غير قصد
abu ammar[ عدد التعليقات: 16155 ] نشر منذ 22 دقيقة
لو تم جلدهم 100 جلده في مكان عام افضل من سجنهم