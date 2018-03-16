سجن 3 شباب لإطلاقهم النار بإحدى المناسبات في تربة

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة بحبس 3 شبان لمدة 6 أشهر؛ على خلفية إطلاقهم أعيرة نارية في مكان عام تعبيراً عن الترحيب والفرح.

ويأتي الحكم، وفقاً لصحيفة ” المدينة “، لردع المتهاونين في استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، دون الاكتراث بما يمكن أن ينتج عن مثل هذه التصرفات.

وانتشرت ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات في الآونة الأخيرة، رغم التحذيرات المتكررة بشأن خطورتها، لتبدأ الجهات الأمنية تكثيف الرقابة وتوقيف من يستخدم الأسلحة.