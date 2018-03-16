” التعليم ” في طريقها إلى ضم وإقفال المدارس الصغيرة بالقرى

عادل الحربي (صدى):

تسعى وزارة التعليم إلى ضم وإقفال المدارس الصغيرة في القرى والهجر.

وقالت مصادر بالوزراة إن المدارس الحكومية التي يقل طلابها عن 100 طالب تبلغ 9553 مدرسة بنسبة 39% من إجمالي المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران، أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ خطة الوزارة المتعلقة بضم وإقفال المدارس الصغيرة، لافتاً إلى أن الخطة تنتظر تحديث الضوابط المنظمة لضم المدارس بمجمعات تعليمية نموذجية لتخفيض النفقات المالية والاستفادة من الموارد البشرية بشكل أمثل.

وأوضح الهران، أن الوزارة تمكنت من إقفال 19 مدرسة صغيرة عام 1432، وكذلك 76 مدرسة خلال المرحلة الثانية عام 1433، كما جرى إقفال 177 مدرسة في المرحلة الثالثة عام 1434.

ولفت إلى أن توجيهات عليا صدرت للوزارة بالتريث في تنفيذ خطة لإقفال 756 مدرسة صغيرة حتى الانتهاء من تحديث ضوابط فتح وإقفال المدارس.