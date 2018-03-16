الإطاحة بـ 3 أسيويات امتهن سرقة أساور الأطفال في كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها ألقت القبض على 3 سيدات آسيويات في مدينة جدة، امتهن سرقة أساور ذهب من الأطفال في الكورنيش، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من مواطن تعرضت طفلته للسرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن الشرطة تلقت بلاغاً من مواطن يفيد تعرض طفلته البالغة من العمر ٣ سنوات، لسرقة اسوارتين ذهب “بناجر” من يدها، أثناء تواجدها رفقة أسرتها بمنطقة الألعاب بالكورنيش، وذلك بعد استدراجها بعيداً عن أعينهم.