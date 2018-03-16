تفاصيل.. محاكمة 7 مواطنين حاولوا الخروج المسلح على الدولة

حمودى العنزي(صدى):

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الخميس، محاكمة 7 مواطنين بـ 68 تهمة تتعلق بدعم التنظيمات الإرهابية وتبني توجهاتها.

وكشفت لائحة المدعي العام للنيابة العامة، عن تخطيط أعضاء الخلية للخروج المسلح على الدولة ومؤسساتها، واستهداف إحدى الطوائف في المملكة.

واتهمت اللائحة أحد الأعضاء بنقل خاله إلى سوريا بغرض الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وإيصاله إلى منفذ سلوى الحدودي، ليتوجه خاله إلى قطر ويسافر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا، وينضم للتنظيم الإرهابي.

ومن بين التهم الموجهة إلى أحد أعضاء الخلية، رغبته في تفجير أحد السجون، وشروعه إلى الخروج لليمن، وانتقاصه من هيئة كبار العلماء.

كما يواجه أحدهم تهمة حيازة 10 آلاف طلقة رشاش، وشراء أسلحة وذخائر؛ بغرض تسليمها للفئات الضالة، ويواجه آخر تهمة تجهيز شقيقه للسفر إلى اليمن كي ينضم إلى تنظيم إرهابي، وتهديد والده بالقتل كونه يعمل في أحد القطاعات العسكرية.

وتضمنت اللائحة اتهام أحد أعضاء الخلية بإنشاء حساب إلكتروني في موقع ” تويتر “؛ للترويج لفكر الجماعات الإرهابية، ونشر أكثر من ألف تغريدة يومياً.