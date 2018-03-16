تفاصيل حجز MBC على العلامة التجارية لـ” الحياة “

القاهرة(صدى):

أصدر قاضي بالقاهرة حكما بالموافقة على توقيع الحجز التنفيذي علي كافة العلامات التجارية لشبكة قنوات ” الحياة ” والتأشير بذلك في سجلات ادارة العلامات التجارية.

وأصدرت شبكة قناة ” الحياة ” بيانا لتوضيح بب حجز شبكة قتوات MBC على العلامات التجارية لشبكة تلفزيون الحياة.

وجاء في البيان أن الحجز جاء بسبب حكم صادر ضد ” سيجما ” للإعلام كحجز تحفظي غير تنفيذي أو نهائي، ومرفوع ضده من ” سيجما ” دعوى بعدم اعتداد بالحجز لوجود طعن بالبطلان على حكم التحكيم، ومرجح إلغاؤه وبما لا يخل بأصحاب الحقوق في صفقة بيع أصول شبكة قنوات الحياة.

تعود القضية إلى طلب مقدم من المستشار ثروت عبدالشهيد المستشار القانوني لمجموعة شركات MBC، وذلك تنفيذًا لأحكام المديونيات المستحقة لها علي شركة ” سيجما ” للإعلام التي تزيد عن 6 مليون دولار أمريكي، قيمة أعمال درامية كانت حصلت قناة الحياة على حقوق عرضها وامتنعت عن سداد قيمتها خلال السنوات الاخيرة.

وصدر أمر الحجز على العلامات التجارية لقناة الحياة، في مواجهة إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة سيجما للإعلام.

وكان المستشار ثروت عبدالشهيد المستشار القانوني لمجموعة شركات ” MBC “، حصل على عدة أحكام سابقة بالحجز على أموال شركة سيجما للإعلام لدى البنوك لتسديد المديونيات.