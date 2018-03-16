إيران تتنصل من تطوير سلاحها النووي بعد تصريحات ولي العهد

علي القحطاني (صدى):

في أول رد من دولة إيران على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، علّق أبو الفضل حسن بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول نية المملكة السعي للحصول على سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

وقال أبو الفضل إن طهران لم تسعى أبدا للحصول على السلاح النووي.

وأضاف حسن بيغي “ إيران ولا في مرحلة سعت للحصول على السلاح النووي، ولن تسعى. نحن نطور من قدراتنا الدفاعية لتكون قادرة على الدفاع عن بلادنا وأن تخلق حالة من التوازن في المنطقة “.