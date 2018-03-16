إيران تتنصل من تطوير سلاحها النووي بعد تصريحات ولي العهد
في أول رد من دولة إيران على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، علّق أبو الفضل حسن بيغي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول نية المملكة السعي للحصول على سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.
وقال أبو الفضل إن طهران لم تسعى أبدا للحصول على السلاح النووي.
وأضاف حسن بيغي “ إيران ولا في مرحلة سعت للحصول على السلاح النووي، ولن تسعى. نحن نطور من قدراتنا الدفاعية لتكون قادرة على الدفاع عن بلادنا وأن تخلق حالة من التوازن في المنطقة “.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 44 دقيقة
وهل احد يثق بتصريحات أي مسؤؤل ايراني نعم معك ياولي عهدنا الكريم لا بد من الحصول على ماينفع ويدافع عن بلادنا الضعف لامكان له بين الامم
abu ammar[ عدد التعليقات: 16150 ] نشر منذ 32 دقيقة
ابو الفضل من كبار الكذابين في ايران ولا يجب ان نصدق كلامه او نثق به بل يجب الحذر من المجوس
فأهدافهم خطيره ويسعون الى تحقيقها بأي وسيله مهما كلفهم الامر