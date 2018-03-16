بالصور.. لمبات هوليوود المضيئة تجذبن انتباه نشطاء ” السوشيال”

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 21 صورة لأبرز نجمات هوليوود، والفائقات الجمال.

وكتب رواد التواصل الاجتماعي أن جمال هؤلاء الفنانات يشبه إلى حد كبير ضوء القمر أو اللمبات ساطعة الضوء، وهو ما أثار حالة من المداعبة بين رواد التوصل الاجتماعي.

وجاءت الصور للفنانات: “ايل فانينج، صوفي تيرنر، كاثرين لانغفورد، الكسندرا داداريو، داكوتا جونسون، إيمي ادامز، جينيفر لورانس، إيما ستون، ليلي كولينز”.

كما تم نشر صور “ميجان فوكس، انجلينا جولي، ايميلي رود، ايما واتسون، إماند سيفريد، ميراندا كير، بيري ادواردز، زوي ديشانيل، كلوي موريتز، أديل، سكارليت جوهانسون، داكوتا فانينج”.