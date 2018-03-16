تقرير للأمم المتحدة يكشف عن أسعد وأتعس شعوب العالم

واشنطن(صدى):

وفقا لتقرير السعادة العالمي، فإن شعب فنلندا هو الشعب الأسعد في العالم بينما حل الشعب البوروندي كأتعس شعب في العالم.

وكشف التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لسنة 2018 الأربعاء، أن ذلك جاء في المسح السنوي، أن الأمريكيين ليسوا بالضرورة أكثر شعوب العالم سعادة.

واعتبر مسح سنوي صدر الأربعاء عن الأمم المتحدة ويتعلق بمؤشر السعادة العالمي، فنلندا كأسعد دول العالم، بينما صنف بوروندي في ذيل القائمة وأظهر أن سعادة الأمريكيين تقل حتى مع زيادة غنى بلادهم.

وصنف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام 156 دولة وفقا لدرجات حققتها فيما يتعلق بمعايير مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى.

وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في2018 فنلندا، النرويج، الدنمارك، أيسلندا، سويسرا، هولندا، كندا، نيوزيلندا، السويد، وأستراليا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18 متراجعة عن المرتبة14 العام الماضي .وحلت بريطانيا في المرتبة19 تليها الإمارات في المرتبة 20.

ولأول مرة منذ2012 عندما بدأ المؤشر، الذي يعتمد على العديد من منظمات قياس الرأي العام والبيانات الحكومية والمناهج البحثية، يصنف المؤشر سعادة المهاجرين المولودين في بلد أجنبي في117 دولة.

وحصلت فنلندا على أعلى مرتبة في هذا التصنيف.

وأظهر المسح أن المولودين في بلد أجنبي هم أقل سعادة في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ سبع سنوات.

وقال جون هليول الأستاذ بجامعة بريتش كولومبيا في كندا ” أبرز ما تظهره نتائج التقرير هو الاتساق الملحوظ بين سعادة المهاجرين وسعادة المولودين في بلادهم “.

وأضاف “ من ينتقلون إلى بلد سعيد يكسبون ومن ينتقلون إلى بلد أقل سعادة يخسرون ”.