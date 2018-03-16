بالتفاصيل.. 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر ” أبشر ” تقدمها ” الجوازات “

علي القحطاني(صدى):

كشفت إدارة الجوازات بالمملكة عن 5 خدمات إلكترونية جديدة في تطبيق ” أبشر “.

وقال المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للجوازات، إن هناك ٥ خدمات إلكترونية وتنفيذية تقدمها منصة ” أبشر “، مؤكدا أن الخدمات تستهدف قطاعات وزارة الداخلية، وتعمل عبر هذه المنصة والتطبيق الخاص بها، وأنها تخدم المقيم والمواطن وأصحاب الشركات في ريادة الأعمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج أخباركم على قناة ” المجد ” أن هذه الخدمات هي خدمة نقل المعلومات وخدمات الأفراد وبياناتي وخدمة نقل الأفراد تخص الأفراد والشركات وخدمة بياناتي، مؤكدا أن خدمة “ خرج ولَم يعد ” خدمة آلية لا تحتاج لأي مراجعة يدوية.

وأوضح أن خدمة نقل المعلومات تخص نقل المعلومات من الجواز القديم الجواز الجديد آليا دون مراجعة المديرية العامة، وخدمة نقل الأفراد والشركات.

وعن خدمة بياناتي، أضاف: ” الخدمة تقوم بإنشاء تقرير كامل للمقيم وتقديمها لجهات الاختصاص وخدمة التجديد للعمالة المنزلية لمدة سنتين مباشرة. وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، ستتم عبر منصة أبشر شاملة نقل المعلومات ونقل الخدمات والتفويض الشامل، وتصل الخدمات إلى32 خدمة للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر وتتراوح ما بين طرح خدمات وتطوير الخدمات السابقة.