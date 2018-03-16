فنان كويتي يثير الجدل بانتقاده من يحرم الغناء في حفل خيري

نورة الشهري (صدى):

أثار الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا، موجة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاده من يحرم الغناء لإقامة حفل خيري من أجل تسديد ديون الغارمين قبل شهر رمضان.

وكان قد حدث سجالا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا إلى فريقين، بين داعم ومعارض، بسبب الحفل الخيري والذي سيتم فيه وضع صندوق للتبرعات يتم من خلاله التبرع.

وأعرب الفنان الكويتي عن استنكاره من اعتراض البعض على الحفل بحجة أن “الغناء حرام”، متسائلًا: أين الحرام في حفل خيري لأشخاص محتاجين؟.

وقال “الملا”: أين مخالفة الشريعة في ذلك؟، في حين أن هناك حفلات غنائية تقام بغرض تجاري وبأسعار غالية دون اعتراض من أحد، داعيًا الذين يحرمون الغناء، بالمساهمة في مساعدة السجناء وإخراجهم، بدلًا من الاعتراض على حفل خيري، الغاية منه تسديد ديون السجناء الغارمين لإطلاق سراحهم قبل شهر رمضان.

وأضاف الملا: “من يملك المال الحلال ليس مضطرًا إلى حضور الحفل، وبإمكانه الذهاب إلى السجن ودفع الديون التي في ذمم السجناء الغارمين”.