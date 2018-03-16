رد قوي من أبو جفين على خالد السليمان بعد مهاجمة كتابه

حمودي العنزي(صدى):

قال عبدالرحمن جفين القحطاني صاحب كتاب ” توصون شي ولاش ” : دونت في هذا الكتاب ذكرى لي أنا وذكرى للجمهور أنا ما أجبرت أحد أن يشتري الكتاب.. هذا هو باختصار “، موضحا: والكتاب مفسوح من الوزارة وكل أموره قانونية وسليمة.

وفي سياق آخر، رد أبوجفين خلال لقائه ببرنامج “يا هلا”على تغريدة الكاتب خالد السليمان التي هاجمه فيها وأرفق بالتغريدة صورة كتاب “ توصون شي ولاش ” وكتب:” مؤلم أن تقطع أشجار الغابات لتتحول إلى صفحات هذه الكتب! ”:” من المؤلم أن نرى شخصا يدعي الثقافة وتغريدته تعجّ بالأخطاء الإملائية.. أدعوه أن يقرأ كتاب الإملاء قبل أن يغرد ”.