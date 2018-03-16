  • الجمعة 16

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رد قوي من أبو جفين على خالد السليمان بعد مهاجمة كتابه

رد قوي من أبو جفين على خالد السليمان بعد مهاجمة كتابه

رد قوي من أبو جفين على خالد السليمان بعد مهاجمة كتابه
حمودي العنزي(صدى):

قال عبدالرحمن جفين القحطاني صاحب كتاب ” توصون شي ولاش ” : دونت في هذا الكتاب ذكرى لي أنا وذكرى للجمهور أنا ما أجبرت أحد أن يشتري الكتاب.. هذا هو باختصار “، موضحا: والكتاب مفسوح من الوزارة وكل أموره قانونية وسليمة.

وفي سياق آخر، رد أبوجفين خلال لقائه ببرنامج “يا هلا”على تغريدة الكاتب خالد السليمان التي هاجمه فيها وأرفق بالتغريدة صورة كتاب “ توصون شي ولاش ” وكتب:” مؤلم أن تقطع أشجار الغابات لتتحول إلى صفحات هذه الكتب! ”:”  من المؤلم أن نرى شخصا يدعي الثقافة وتغريدته تعجّ بالأخطاء الإملائية.. أدعوه أن يقرأ كتاب الإملاء قبل أن يغرد ”.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *