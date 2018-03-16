استدعاء مدير لجنة التحكيم باتحاد الكرة مارك كلاتنبرج في النيابة العامة

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر أن مدير لجنة التحكيم في الاتحاد السعودىلكرة القدم، الإنجليزي مارك كلاتنبرغ قد لبّى خطاب استدعاء للنيابة العامة صباح الأحد القادم على خلفية الدعوى التي أقامها الحكم السابق محمد سعد بخيت لرد الاعتبار.

وقال الإعلامي مبارك الشهري في تغريدة له منذ قليل : ” النيابة العامة تستدعي (مارك كلاتنبيرج) وتطلب تواجده صباح الأحد المقبل في قضية رد الاعتبار التي رفعها الحكم السابق محمد سعد بخيت.

وكان اتحاد كرة القدم قد قرّر إيقاف محمد سعد بخيت البقمي، وكف يده عن العمل في عضوية لجنة الحكام في أكتوبر من عام 2017 بناء على التقرير الذي قدّمه كلاتنبرغ إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قِبل المذكور.