أديل تلغي رحلتين من جازان إلى الرياض وتتسبب في ربكة بين المسافرين

تركي السالم(صدى):

قامت شركة طيران “أديل” أمس الخميس، بإلغاء اثنتين من رحلاتها المتوجهة من مطار الملك عبدالله بجازان إلى مطار الملك خالد بالرياض.

وتكدس المسافرون بأعداد كبيرة داخل صالة المغادرة، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بخصوص إلغاء الرحلتين، نفت الشركة ذلك، وذكرت أنها أرسلت رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المتوافرة في سجلات حجز المسافرين.

وفوجئ المسافرون بإلغاء الرحلتين المتوجهتين إلى الرياض، حيث كان من المقرر أن تقلع الأولى من مطار الملك عبدالله بجازان عند الساعة الـ 20: 10 صباحاً، وتقلع الثانية عند الساعة الـ 7:15 مساءً.

وأوضحت الشركة أن إلغاء الرحلتين حدث لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن الإرادة، مشيرة إلى أنها قدمت اعتذارها للمسافرين في وقت مبكر من فجر أمس عبر رسائل نصية.