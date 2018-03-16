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  3. طارق النوفل: لا يمكن للاعب حواري أن ينتقل للمنتخب

طارق النوفل: لا يمكن للاعب حواري أن ينتقل للمنتخب




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