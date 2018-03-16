خبراء : لا يجوز استخدام المطهرات في المنزل بشكل عام دون داعٍ

برلين(صدى):

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية إنه لا يجوز استخدام المُطهّرات في المنزل بشكل عام دون داعٍ، لأن تركيزها غالباً ما يكون منخفضاً، ولا تتمتع بتأثير فعال، ما يتسبب بدوره في زيادة مقاومة البكتيريا.

وأضاف : تتسبب المُطهّرات في القضاء على البكتيريا المفيدة للصحة، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن تهديدها للجلد، حيث أنها ترفع خطر الإصابة بالحساسية.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يتحتم استخدام المُطهّرات في الحالات الضرورية فقط، على سبيل المثال عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصاباً بمرض مُعدٍ.