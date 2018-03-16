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أرسنال يثأر من ميلان في دوري الأبطال

أرسنال يثأر من ميلان في دوري الأبطال
طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي آرسنال من تحقيق الفوز على نظيره ميلان ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط .

وبالرغم من تألق ميلان خلال الشوط الأول ، بافتتاحه تسديد الأهداف في شباك آرسنال ، من خلال اللاعب هاكان أوغلو ، في الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط ، إلا أن آرسنال تمكن من تعزيز قوته لحصد الفوز .

ولحق داني ويلبيك بهدف ميلان ، ليسدد هدفًا لصالح آرسنال خلال الدقيقة الـ 39 من الشوط الأول من ضربة جزاء ، ليليه الشوط الثاني بهدف لجرانيت شاكا في الدقيقة الـ 71 ، ومن ثم يعاود ” ويلبيك ” تسجيل هدف فريقه الثالثه وهدفه الثاني في المباراة ، خلال الدقيقة الـ 86 من الشوط .

 


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