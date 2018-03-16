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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة
نايف السالم(صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات برد ، على منطقة الهمجة بمكة المكرمة ، لتمتد إلى نمران ، وأم الدوم ، والأجزاء المجاورة .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، تؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، لتستمر الحالة الجوية حتى تمام الرابعة من صباح اليوم الجمعة .

 


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