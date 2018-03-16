هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة
أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات برد ، على منطقة الهمجة بمكة المكرمة ، لتمتد إلى نمران ، وأم الدوم ، والأجزاء المجاورة .
وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، تؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، لتستمر الحالة الجوية حتى تمام الرابعة من صباح اليوم الجمعة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلها امطار خير وبركه