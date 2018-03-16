دراسة: قوة قبضة اليد علامة على صحة القلب

لندن(صدى):

كشفت نتائج دراسة جديدة من جامعة كوين ماري البريطانية أن قوة قبضة اليد إشارة على قلة احتمالات الإصابة بأمراض القلب. وتُستخدم قوة قبضة اليد كمقياس في بعض الأحيان لقوة العضلات، وتُعتبر علامة على قلة خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب.

وتشير قوة قبضة اليد إلى أن ضخ الدم من وإلى القلب جيد، بينما يعتبر ضعف قبضة اليد من العلامات على مشاكل ضخ الدم مثل ارتفاع ضغط الدم، أو قد تكون إشارة إلى احتمال الإصابة بأزمة قلبية.

النتائج أجريت فحوصات لـ 5056 شخصاً، وتم قياس كثافة العضلات وفحص القلب والدورة الدموية للمشاركين.