” التجارة ” تزور 100 مبلغ وتقدم لهم هدايا تكريمية في اليوم العالمي للمستهلك

سعيد العجل(صدى):

بدأت وزارة التجارة والاستثمار في تقديم 100 وسام و هدية للمبلغين الأكثر رصداً للمخالفات التجارية والإبلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري .

ويقوم رجال الرقابة والمراقبات بزيارة المبلغين والمبلغات في أماكن تواجدهم، وتقديم رسالة شكر وعرفان من وزارة التجارة والاستثمار لهم في جميع مناطق المملكة ، لتكريمهم بعد أن حصلوا على اعلى النقاط والأوسمة في تطبيق ” بلاغ تجاري ” وذلك في اطار احتفاء الوزارة باليوم العالمي للمستهلك والذي يوافق اليوم الخميس الـ15 من شهر مارس الجاري.

وجاء هذا التكريم بناءً على الآلية التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بمنح اوسمة خاصة للمبلغين عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك ايماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم بها المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.

ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، ومنها تكريم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عددا من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، ما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طنا من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.

وتدعوا وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في وزارة التجارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة.