دراسة : مياه عبوات بلاستيكية من ماركات عالمية ” ملوّثة “
أكدت دراسة حديثة على أن عبوات مياهعدد من كبرى العلامات التجارية في العالم ملوّثة بجزيئات من البلاستيك لم تعرف خطورتها الصحية بعد.
وعمد الباحثون معدو الدراسة إلى فحص أكثر من 250 عبوة مياه في تسعة بلدان منها لبنان والهند والولايات المتحدة، وتبيّن أن 93 % من العينات لشركات مثل ” أكوا ” و” أكوافينا ” و” داساني ” و” إيفيان ” و” نستله بيور لايف ” و “سان بيلغرينو ” ملوّثة بالبلاستيك.
وقالت الدراسة : والجزيئات التي وجدت في العينات، جزيئات بوليبروبيلين والنايلون وبولي إيثيلين تيرفثالات.
ورجّحت الباحثة شيري ماسون أن يكون معظم هذا التلوّث ناتجاً عن تعبئة المياه في العبوات البلاستيكية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44155 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين كل شي خطر ,,
,, الله يخارجنا ويستر علينا ,, آمين ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7846 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفيناالشر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألحـــمد لله أنامَشـــرَب ألمـــــا إلا مــن ألغَـــــديــر مَــع ألعـــصافـــير .😊.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمينا من شرها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله انا ما اشرب الى من مياه البير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله انا ما اشرب الى من مياه البئر البير
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه. تصحيح . تصحيح . تـراهـا مياه البئر . إللـي نِسَـــميه البير .😊.
.
نَـــدري .نَـــدري .نَـــدري . يا أم ألخــــــــــير .😅😊.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين من جدكم واحد يشرب من الغدير واحد من البير
تحكون من جدكم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 49 دقيقة
خيتي بنت النور🌹.
.
ممكِــن أســألك ســـوآل .؟؟.🤔.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 25 دقيقة
آمر اخوي راعي😥
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 22 دقيقة
خيتي بنت النور🌹.
.
حِنـــــــا بَـــــــــدو رَحـــــــالـه ناكِـــــــل وِنَشـــــــــرَب مِـــنَ ألَبَـــــــــــــر .
.
بالبَـــــــر إنوِلِـــدنا وِعِشـــنا وِمَيهِمــــــنا لا بَـــــــردِن ولا حَــــــــــر .
.
نَشــرَب مِـن مـاء الغدير والبير وبِـئذن الله مَيصيبنا شَـــر .
.
طــــــــال ألــزِمـــــــــان لـو قِصَـــر راح نَحـــيا وِنمـــــــــوت بالبَـــــر .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 15 دقيقة
والنعم فيك 🌹 ولا هان قدرك
يعني الحين انت عايش بالبر للحين😰
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 13 دقيقة
وســلامَتك يخيتي بنت النور إنـــتي إحضـــريه وحِـــنا أهـل وديــــان وجِـــبال وبــــرور .