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دراسة : مياه عبوات بلاستيكية من ماركات عالمية ” ملوّثة “

دراسة : مياه عبوات بلاستيكية من ماركات عالمية ” ملوّثة “
متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة على أن عبوات مياهعدد من كبرى العلامات التجارية في العالم ملوّثة بجزيئات من البلاستيك لم تعرف خطورتها الصحية بعد.

وعمد الباحثون معدو الدراسة إلى فحص أكثر من 250 عبوة مياه في تسعة بلدان منها لبنان والهند والولايات المتحدة، وتبيّن أن 93 % من العينات لشركات مثل ” أكوا ” و” أكوافينا ” و” داساني ” و” إيفيان ” و” نستله بيور لايف ” و “سان بيلغرينو ” ملوّثة بالبلاستيك.

وقالت الدراسة : والجزيئات التي وجدت في العينات، جزيئات بوليبروبيلين والنايلون وبولي إيثيلين تيرفثالات.
ورجّحت الباحثة شيري ماسون أن يكون معظم هذا التلوّث ناتجاً عن تعبئة المياه في العبوات البلاستيكية.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 44155 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعين كل شي خطر ,,

,, الله يخارجنا ويستر علينا ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 2 ساعتين

ألحـــمد لله أنامَشـــرَب ألمـــــا إلا مــن ألغَـــــديــر مَــع ألعـــصافـــير .😊.

[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه. تصحيح . تصحيح . تـراهـا مياه البئر . إللـي نِسَـــميه البير .😊.
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نَـــدري .نَـــدري .نَـــدري . يا أم ألخــــــــــير .😅😊.

[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 1 ساعة

الحين من جدكم واحد يشرب من الغدير واحد من البير
تحكون من جدكم

[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 22 دقيقة

خيتي بنت النور🌹.
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حِنـــــــا بَـــــــــدو رَحـــــــالـه ناكِـــــــل وِنَشـــــــــرَب مِـــنَ ألَبَـــــــــــــر .
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بالبَـــــــر إنوِلِـــدنا وِعِشـــنا وِمَيهِمــــــنا لا بَـــــــردِن ولا حَــــــــــر .
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نَشــرَب مِـن مـاء الغدير والبير وبِـئذن الله مَيصيبنا شَـــر .
.
طــــــــال ألــزِمـــــــــان لـو قِصَـــر راح نَحـــيا وِنمـــــــــوت بالبَـــــر .

[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 15 دقيقة

والنعم فيك 🌹 ولا هان قدرك
يعني الحين انت عايش بالبر للحين😰

[ عدد التعليقات: 8795 ] نشر منذ 13 دقيقة

وســلامَتك يخيتي بنت النور إنـــتي إحضـــريه وحِـــنا أهـل وديــــان وجِـــبال وبــــرور .

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