دراسة : مياه عبوات بلاستيكية من ماركات عالمية ” ملوّثة “

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة على أن عبوات مياهعدد من كبرى العلامات التجارية في العالم ملوّثة بجزيئات من البلاستيك لم تعرف خطورتها الصحية بعد.

وعمد الباحثون معدو الدراسة إلى فحص أكثر من 250 عبوة مياه في تسعة بلدان منها لبنان والهند والولايات المتحدة، وتبيّن أن 93 % من العينات لشركات مثل ” أكوا ” و” أكوافينا ” و” داساني ” و” إيفيان ” و” نستله بيور لايف ” و “سان بيلغرينو ” ملوّثة بالبلاستيك.

وقالت الدراسة : والجزيئات التي وجدت في العينات، جزيئات بوليبروبيلين والنايلون وبولي إيثيلين تيرفثالات.

ورجّحت الباحثة شيري ماسون أن يكون معظم هذا التلوّث ناتجاً عن تعبئة المياه في العبوات البلاستيكية.