توضيح معرض الرياض للكتاب بشأن المحتوى المعروض

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن العاصم ، المشرف على معرض الرياض الدولي للكتاب ، إن قوائم الكتب المتواجدة بالمعرض هذا العام ، لا تمثل بالضرورة وجودها فعليًا على الأرفف .

وأشار ” العاصم ” إلى أن أغلب العناوين الموضوعة على هذه الكتب ؛ مدخلة من قبل الدور والناشرين ، خلال طلب المشاركة ، والتي تكون قبل 6 أشهر من موعد إقامة المعرض .

وأوضح المشرف على معرض الرياض للكتاب ، أن هناك لجنة رقابية تطلع على محتوي هذه الكتب ، ومن ثم تقوم بفسحها ، مضيفًا أن هذه القوائم تمثل الكتب المقدمة فقط وليست المعروضة ، فضلًا عن التحديث اليومي لبيانات الموقع بما يتوافق مع الكتب المعروضة بشكل فعلي .

وطالب ” العاصم ” الزوار ، بالتواصل على الفور مع إدارة المعرض ، في حال كانت هناك شكوى أو رغبة في الإبلاغ عن أي مخالفة لبحثها والنظر فيها .

ونوه إلى أن الكتب التي تثبت مخالفتها بشكل فعلي ، يتم استبعادها على الفور ، وتطبيق الأنظمة بحق دور النشر التي تعرضها .