النماص مدينة زراعية مع وقف التنفيذ

مدينه تكتسي بالخضره والضباب ويسكنها رجال الجود والكرم ،،تقع جنوب السعودية وأحدى محافظات منطقة عسير ،،تعد من المدن السياحية وحباها الله بجمال الطبيعة والمناخ ، وتتسم درجة الحرارة بالإعتدال صيفا والأمطار الصيفية التي ترسم لوحات الجمال أماشتاءً فتتدنى درجات الحرارة وتكتسي مرتفعاتها بالبياض عند سقوط الثلوج عليها.

وتعتبر النماص مدينة زراعية تنتج كثير من المحاصيل الزراعية وتتوافر فيهامساحات كبيرة للزراعة وكانت قديماً مكتفية ذاتياً من كثير من المنتجات الزراعية ،،ومع النهضة الأقتصادية التي مرت بها المملكة ،،بدأت الهجرة السكانية من القرى إلى المدن الكبيرة وأثرت الهجرة السكانية على النماص من حيث الإنتاج الزراعي في المنطقة ، إلى أن وصل الحال أن تصبح المنطقة شبه خالية من الأنتاج الزراعي وللأسف ، كم أتمنى عودة المنطقة لعصرها الذهبي الزراعي ولن يحدث ذلك إلا بتكاتف الجهود وأنشاء جمعية زراعية تهتم بالمزارعين ووضع مسابقة لأفضل مزارع وأفضل منتج زراعي ،،ويكون مقر هذة الجمعية النماص لدعم المزارعين وعمارة الأرض .