حساب المواطن: طريقة سهلة لأرباب الأسر للتسجيل كفرد مستقل

علي القحطاني (صدى):

قدم برنامج حساب المواطن طريقة للتسجيل كفرد مستقل لمن سبق لهم التسجيل كتابعين لأرباب الأسر.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج: إنه يمكن تحقق هذا الأمر من خلال: التوجه إلى البوابة الإلكترونية في برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.

اختيار تسجيل جديد، وإدخال المعلومات المطلوبه لتقديم الطلب.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول الطلب كفرد مستقل ستصبح حالته عند رب الأسرة “ تابع غير مؤهل ” .