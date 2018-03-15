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بالفيديو.. سبائك ذهب وألماس تمطرها السماء

بالفيديو.. سبائك ذهب وألماس تمطرها السماء
موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتطاير سبائك من الذهب والألماس ، من طائرة روسية ، أثناء إقلاعها على المدرج .

وأظهر المقطع ؛ الطائرة أثناء إقلاعها ، حيث أنه فور فتح الهواء لباب قمرة الشحن ، بدأت السبائك الثمينة في التساقط .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44155 ] نشر منذ 3 ساعات

كذا بان الخبر ,,

,, السبايك طاحن من طياره سبيكه ,,

,, اما ان السماء تمطر سبايك ،، هذي مايقولها الا السبيكه ,,

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