بالفيديو.. سبائك ذهب وألماس تمطرها السماء

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتطاير سبائك من الذهب والألماس ، من طائرة روسية ، أثناء إقلاعها على المدرج .

وأظهر المقطع ؛ الطائرة أثناء إقلاعها ، حيث أنه فور فتح الهواء لباب قمرة الشحن ، بدأت السبائك الثمينة في التساقط .