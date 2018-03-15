بالفيديو.. سبائك ذهب وألماس تمطرها السماء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لتطاير سبائك من الذهب والألماس ، من طائرة روسية ، أثناء إقلاعها على المدرج .
وأظهر المقطع ؛ الطائرة أثناء إقلاعها ، حيث أنه فور فتح الهواء لباب قمرة الشحن ، بدأت السبائك الثمينة في التساقط .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26273 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44155 ] نشر منذ 3 ساعات
كذا بان الخبر ,,
,, السبايك طاحن من طياره سبيكه ,,
,, اما ان السماء تمطر سبايك ،، هذي مايقولها الا السبيكه ,,