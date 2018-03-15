بالصور.. انهيار جسر حديث بولاية فلوريدا الأمريكية

فلوريدا(صدى):

انهار جسر مشاة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية، اليوم الخميس، ونتج عنه عددًا من الضحايا والإصابات.

وقالت مصادر إعلامية إن الجسر انهار قبل ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وهو الجسر الذي تم تركيبه يوم السبت الماضي باستخدام طريقة بناء متسارعة، وقد تم تصميمه كطريق امن لطلاب جامعة فلوريدا الدولية بميامي للعبور من الطريق الى السريع الى حرم الجامعة الذي يعيش فيه اكثر من 4 آلاف طالب.

وأضافت المصادر أن الجسر لازال في مراحل البناء وكان من المقرر أن يتم اكتمال بنائه العام المقبل الا انهيار الجسر كشف بوضوح فشلاً كبيراً في المشروع ، إلى جانب تأكيد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ذكر في مناسبات عدة أن البنية التحتية في أمريكا سيئة للغاية.