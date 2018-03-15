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مشاهد مؤثرة لأمير نجران لحظة دفن ابن أخيه

مشاهد مؤثرة لأمير نجران لحظة دفن ابن أخيه
راشد آل شريه(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا مؤثرة ، تبرز مشاعر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، وهو يشهد تشييع جثمان ابن أخيه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله –

وأظهرت الصور ، مدى تأثر سمو أمير نجران ، حيث حرص على المشاركة في دفن جثمان ابن أخيه ، ودخل إلى قبره بنفسه .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44150 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم المتوفي ويسكنه فسيح جناته ,, ويحسن عزاء الاسره كافه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 24 دقيقة

رحمة الله عليه.،،،

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