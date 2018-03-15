مشاهد مؤثرة لأمير نجران لحظة دفن ابن أخيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا مؤثرة ، تبرز مشاعر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، وهو يشهد تشييع جثمان ابن أخيه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله –
وأظهرت الصور ، مدى تأثر سمو أمير نجران ، حيث حرص على المشاركة في دفن جثمان ابن أخيه ، ودخل إلى قبره بنفسه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44150 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم المتوفي ويسكنه فسيح جناته ,, ويحسن عزاء الاسره كافه ,, آمين ,,
الراااااقي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 24 دقيقة
رحمة الله عليه.،،،
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26272 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين