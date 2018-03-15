مشاهد مؤثرة لأمير نجران لحظة دفن ابن أخيه

راشد آل شريه(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا مؤثرة ، تبرز مشاعر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، وهو يشهد تشييع جثمان ابن أخيه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله –

وأظهرت الصور ، مدى تأثر سمو أمير نجران ، حيث حرص على المشاركة في دفن جثمان ابن أخيه ، ودخل إلى قبره بنفسه .