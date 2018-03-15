” أديل ” تنفي إلغاء رحلتين بدون سابق إنذار

تركي السالم(صدى):

شهد مطار الملك عبد الله بجازان، اليوم الخميس، حالة من الفوضى داخل صالة المغادرة، حيث تكدست أعداد كبيرة من المسافرين أمام ” كاونترات ” الموظفين، بعد إلغاء رحلتين كانتا متوجهتين إلى مطار الملك خالد بالرياض عبر طيران شركة أديل، دون سابق إنذار.

وقالت مصادر إعلامية إن المسافرين فوجئوا اليوم بإلغاء رحلتين مباشرة دون سابق إنذار؛ حيث كان محددًا لهما التوجه إلى مطار الملك خالد بالرياض عبر طيران شركة أديل، الرحلة الأولى رقم F3 261 وموعدها في 10:20 صباحًا، تلحق بها رحلة أخرى ورقمها F3 263 وموعدها في 7:15 مساء؛ ما أدى إلى حالة من الفوضى في المطار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لشركة طيران أديل عبد الله الزهراني، إن إلغاء رحلتين للشركة اليوم من مطار الملك عبد الله بجازان باتجاه مطار الملك خالد بالرياض، جاء لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن إرادة الشركة.

ونفى الزهراني اضطرار الشركة إلى إلغاء الرحلتين دون سابق إنذار، مؤكدًا أن الشركة قدمت اعتذارها للمسافرين المتأثرة رحلاتهم في وقت مبكّر من فجر اليوم الواحدة بعد منتصف الليل عبر رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المتوافرة في سجلات حجزهم وتم إفادتهم بالوضع أولًا بأول.