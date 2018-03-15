باريس سان جيرمان يواجه مشكلة كبيرة

ماجد محمد(صدى):

سيطرت حالة من القلق والتوتر على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعدما ترددت أنباء تشير إلى رغبة نجم الفريق الأول البرازيلي نيمار دا سيلفا ، في الرحيل عن صفوف الفريق ، والعودة إلى بطولات الدوري الإسباني مرة أخرى .

ووفقًا لتقارير صحفية عالمية ، فقد تصاعدت حدة هذه المخاوف لدى النادي الفرنسي ، بعدما أعلن ريال مدريد عن رغبته الملحة في ضم ” نيمار ” إلى صفوفه ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل معاناة الملكي من توتر وعدم استقرار في المستوى الذي يحتاج إلى خدمات البرازيلي .

وكان والد ” نيمار ” قد اجتمع مع رئيس مجلس إدارة النادي الإسباني ، للتفاوض بشأن طريقة إنهاء صفقة نجله مع باريس سان جيرمان .